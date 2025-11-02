女子ゴルフの前世界ランキング1位、東京五輪では金メダルを獲得したネリー・コルダ選手（27）が2025年10月29日、自身のインスタグラムを更新し、オフショットを公開した。さまざまなオフショットを公開ネリー・コルダ選手は、「From my camera roll to your scroll」（編訳：私のカメラロールからあなたのスクロールへ）とコメントし、カメラを見つめるアップショットや白いワンピース姿、トレーニングする様子など6枚の写真と11本