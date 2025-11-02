大谷翔平 写真：Imagn/ロイター/アフロ ＜2025年11月1日（土）（日本時間2日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞ ワールドシリーズ第7戦に先発した大谷翔平（31）は3回途中を投げて51球で5安打3失点、3奪三振という内容でマウンドを降りた。3回が終わって0-3でドジャースがリードを許す展開