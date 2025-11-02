■MLBワールドシリーズ第7戦ブルージェイズ−ドジャース（日本時間2日トロント、ロジャース・センター）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのワールドシリーズ第7戦に“1番・投手兼DH”で出場。両チーム無得点で迎えた3回、B.ビシェットにセンターへの先制3ラン本塁打を許し、無念の降板となった。大谷の立ち上がりは先頭のG.スプリンガーに左安打を放たれる。いきなり走者を背負った大谷だが、続くN.ルークスを空振り三振