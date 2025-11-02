この記事をまとめると ■メガソーラーの反射光が交通安全に影響するケースが問題となっている ■国交省は反射防止措置や設置角度の工夫を求める技術指針を提示している ■道路交通法では交通の妨害を禁じており設置方法の改善は急務だ メガソーラーの反射が眩しいという事例が発生している 山を切り開いて設置されるメガソーラーの反射によって交通事故が発生する危険性があることが問題になっています。このソーラーパネルの反