第172回天皇賞・秋（GI、芝2000m）が行われる東京競馬場の馬場情報が2日、JRAより発表された。東京は芝は「良」、ダートは「重」でスタート。芝のクッション値は「9.3／標準」、芝の含水率はゴール前12.1％、4コーナー13..0％と計測された。 ■日曜東京は超高速馬場の可能性あり 土曜に行われた芝は計6レース。A→Bコース替わりでも極端な脚質の有利不利はなく、フラットな馬場コンデ