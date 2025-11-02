血で血を洗う戦国時代、命のやりとりは何も戦場に限りませんでした。例えば寝ている隙を襲われたり、酔っ払った隙を狙われたり、挙げ句の果てには妻妾との同衾中……他にも食事に毒を盛られたなどの事例も少なくないようです。常に命を落とす危険と背中合わせだったようですが、ただ黙って毒を盛られる訳にはいきません。そこで今回は、食事に盛られた毒を見抜く方法について紹介します。※あわせて読みたい：武将は首級で競い合う