【デルマー（米カリフォルニア州）共同】米国競馬のブリーダーズカップ（BC）最終日は1日、カリフォルニア州デルマーのデルマー競馬場で行われ、G1レースのBCクラシック（2000メートルダート）で、昨年3着のフォーエバーヤング（4歳牡馬、坂井瑠星騎乗）が優勝し、1着賞金700万ドル（日本中央競馬会＝JRA＝が定めたレートで約10億9900万円）を獲得した。ケンタッキー・ダービーを制したソヴリンティは出走を取り消した。BCマ