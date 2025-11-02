「太ももが張ってスカートが似合わない」「前ももが硬くて脚が太く見える」と悩む女性は少なくないはず。実は、太ももの前側にある筋肉「大腿四頭筋（だいたいしとうきん）」のこわばりが、むくみやたるみ、代謝低下の原因になっていることがあるのです。そこで今回は、１日３分でできる大腿四頭筋にアプローチする簡単ストレッチを紹介。太もものサイズダウンと“若見え脚”の両方を叶えます。前ももの張りが「太く見える脚」を作