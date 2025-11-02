◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）定刻の午前８時１０分にスタート。１区（９・５キロ）は初出場の志学館大（鹿児島）の中村晃斗（３年）が関東勢に競り勝ち、区間賞を獲得。２区（１１・１キロ）は中大の吉居駿恭（４年）が７人抜きで首位に浮上。帝京大の楠岡由浩（３年）が２年前に駒大の佐藤圭汰（当時２年、