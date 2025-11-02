ダイソーで見つけたノートパソコン用のスマホホルダーが、なかなか優秀で愛用しています！粘着テープで本体をノートパソコンに取り付け、MagSafeを使ってスマホを固定できる便利なアイテム。550円（税込）するだけあって、かなり作りがしっかりとしていて安心です！スマホをすぐに確認できて仕事が捗りますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マグネット式ノートパソコン用スマートフォンホルダー価格：￥550（税込）サ