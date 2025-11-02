旅行の際に重要になるのが貴重品の管理。海外観光や機内の持ち込みなど、なるべくスマートに携帯しておきたいですよね。なにかいいものないかな〜とセリアを訪れると、￥110（税込）で使いやすい専用ケースが販売されていました！必要なものをコンパクトに収納できる便利グッズなので、この機会に要チェックです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メッシュポケット付パスポートケース価格：￥110（税込）サイズ（約）：19