ダイソーで見つけた大根おろし器が、なかなか優秀で感動しました！1人分の大根おろしがサッと作れる優れもの。おろし刃と受け皿がしっかりハマる構造と、コンパクトサイズで安全に大根をおろせるのも嬉しいポイントです。おいしい大根おろしに仕上がって大満足♡さっそく、魅力をたっぷりとご紹介します！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ちょこっとおろし価格：￥110（税込）サイズ（約）：6cm×16.5cm×4cm販売シ