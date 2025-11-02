◇ワールドシリーズ第7戦ブルージェイズ ― ドジャース（2025年11月1日トロント）3勝3敗で迎えたワールドシリーズ（WS）最終第7戦は1日（日本時間2日）、トロントで行われ、ドジャースとブルージェイズが4回裏に乱闘寸前となる状況となった。3―1でブルージェイズがリードして迎えた4回裏。ブルージェイズの攻撃で1死無走者の場面だった。ドジャース2番手の左腕ロブレスキが左打者ヒメネスに対し、カウント1ボール2スト