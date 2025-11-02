◇MLBワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間2日、ロジャース・センター)勝った方がワールドチャンピオンとなる最終第7戦でブルージェイズが3回に3点を先制しました。0-0の3回、先頭のジョージ・スプリンガー選手が大谷翔平選手からヒットで出塁。続く打者がバントで得点圏に進めると、ウラジーミル・ゲレロJr.選手の打席でドジャースのバッテリーミスが飛び出し、ランナーが3塁へ。ゲレロJr.選手は申告敬遠で