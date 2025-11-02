李在明（イ・ジェミョン）大統領は1日、北朝鮮の韓国に対する敵対的表現に対し「北側がさまざまな契機に敵対的表現を使うことを『終わりだ、だめだ』と考えず、変化の過程で出るほかないひとつの表現だと考える」と話した。李大統領は慶州（キョンジュ）でのアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議の日程を終え国際メディアセンター（IMC）で開いた記者会見でこのように明らかにし、「過去より（北朝鮮の）表現の強さがとても大