赤城山の中腹、鳥居峠（標高１３９０メートル）にあるケーブルカーの旧駅舎を改修した商業施設「ほぼの駅ＡＫＡＧＩ」が１日、試験営業を始めた。駅舎は廃線後、レストランとして活用されていたが、前橋市出身のコピーライター・糸井重里さん（７６）が再生に名乗りを上げた。オープンに立ち会った糸井さんは、「ここを軸に赤城で何ができるか、どう遊べるか考えていきたい」と意欲を見せた。施設は元々、前橋市と群馬桐生市