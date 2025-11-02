◇MLBワールドシリーズ第7戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間2日、ロジャース・センター)ドジャースの大谷翔平選手が3回途中で降板しました。3勝3敗で迎えたワールドシリーズ第7戦。大谷翔平選手は1番投手兼・指名打者で出場します。初回にランナーを出しますが連続三振、2回は2アウト満塁のピンチも空振り三振で切り抜け無失点に抑えていた大谷選手。しかし両チーム無得点の3回、先頭にヒットを許すと、送りバントで2塁に進め