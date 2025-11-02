接待や会食の場をセットする時にどんなことに注意を払えばいいのか。20年以上グルメ誌編集長を務めている大木淳夫さんは「大人数の場合、飲み物の種類が豊富、禁煙、時間制限がある、靴を脱がない、といった4大ポイントを抑えることが重要だが、他にも配慮すべき点がある」という――。※本稿は、大木淳夫『50歳からの美食入門』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／taka4332※写真はイメージです -