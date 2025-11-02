失敗しない飲食店選びをするには何を基準にして探せばいいのか。20年以上『東京最高のレストラン』の編集長を務めている大木淳夫さんは「ネット検索して何かネガティブな引っ掛かりがあるお店は、だいたい失敗する。突き詰めるといい店というのは、筋が通っているお店だ」という――。※本稿は、大木淳夫『50歳からの美食入門』（中公新書ラクレ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／VivianG※写真はイメージです - 写