厚生年金がなく国民年金だけに頼らざるをえない自営業者は老後にどう備えたらいいのか。家計再生コンサルタントでFPの横山光昭さんは「52歳時点で貯金が6000万円あり、その資産を投資で順調に増やし65歳で資産1億円に達したとしても、80代で資産がゼロになってしまう可能性が高い」という――。写真＝iStock.com／middelveld※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／middelveld■家計を共有する場合、一括管理が大原則ウェブデザ