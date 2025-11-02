伝説的ロックバンド・ビートルズを描く伝記映画4部作で、ジョン・レノンの妻オノ・ヨーコ役を「SHOGUN 将軍」（2024-）のアンナ・サワイが演じることが正式に発表された。米などが新キャストの追加を報じている。 本企画は、ジョン・レノン、ポール・マッカートニー、リンゴ・スター、ジョージ・ハリスンそれぞれの視点からビートルズの歴史を描く4部作。ジョン役をハリス・ディ