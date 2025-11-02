『イニシェリン島の精霊』（2022）や「THE PENGUIN―ザ・ペンギン―」（2024）などで知られ、いまやハリウッドの新たな重鎮となった俳優コリン・ファレル。『ビューティフル・ジャーニー ふたりの時空旅行』（12月19日公開）や、映画『端くれ賭博人のバラード』という新作2本も連続でリリースされ、精力的な活動を続けている。 もっとも、どんな名優にも若かりし日の失敗はある。初期の