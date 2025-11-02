◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）３区（１１・９キロ）は、駒大がトップでタスキをつないだが、区間賞は３３分１１秒で国学院大・野中恒亨（３年）が獲得した。２位は３３分１２秒で城西大のＶ・キムタイ（４年）だった。野中はタスキを受け取った当初は７位だったが、すぐに６位・日体大の田島駿介（４年）と５