◇ワールドシリーズ第7戦ブルージェイズ ― ドジャース（2025年11月1日トロント）3勝3敗で迎えたワールドシリーズ（WS）最終第7戦は1日（日本時間2日）、トロントで行われ、ブルージェイズが3回、4番ボー・ビシェット内野手（27）の3ランで先行した。ブルージェイズはドジャース先発・大谷翔平から初回、2回と先頭打者を出しながら無得点。しかし3回、先頭の1番スプリンガーが2打席連続安打となる左前打で出塁。1死後、3