２日午前６時２０分頃、福島県会津坂下町牛川の住宅で、８０歳代男性がクマ（体長約１・５メートル）に襲われた。県警会津坂下署によると命に別条はないという。同署によると、男性は自宅で除草作業をしていたところ後ろから襲われ、後頭部や右肩などを負傷した。クマは現場から立ち去ったという。同署や町が付近の警戒を実施している。