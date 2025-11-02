人気エディター・三尋木奈保さんとINÉD（イネド）のコラボレーション第2弾が、10月28日(火)より全国の店舗とオンラインストアで発売されます。今回のテーマは「お出かけシーンで映える服」。カーヴィブルゾンと盛り袖ブラウスの2アイテムが登場し、上品さと今っぽさを両立した大人のスタイルを提案します。秋の装いを格上げする名品が、あなたのワードローブに仲間入りしますϖ