第66回東日本実業団駅伝が11月3日、埼玉県の熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース７区間74.6kmで行われる。【一覧】ニューイヤー駅伝出場へ予選会スタート日本一になったチーム今年の見どころは上位候補チームの多くで大物新人選手が走ることだ。21〜23年に連続3位のロジスティードには、マラソン元学生記録（2時間06分18秒）保持者の平林清澄（22、國學院大出）が加入した。マラソンのイメージが強いが、