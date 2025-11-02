私はナツミ。会社員の夫と中高生の子どもたちと暮らしています。私はもともとムダ遣いが嫌いで、節約をしながら生きてきた人間。パート先でもランチや飲み会などの付き合いは断っていますが、とくにストレスは感じません。しかし高校1年生になった娘のアリサは違うようです。お小遣いが月5千円では、友だちとの付き合いに支障が出るようです。でも、お金のかかる遊びは、私に言わせれば贅沢です。限られた予算内で計画的に使えばい