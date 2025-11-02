赤ちゃんが生まれると親は嬉しくなって、写真や動画を誰かに共有したくなるものでしょう。でもそれがあまりに頻繁だと、受け取る側にとっては迷惑に感じる場合も。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『先月、義姉が女の子を出産。その後、個人LINEで私に毎日、赤ちゃんの写真や動画を送ってくる。私は3歳と6歳の子どもがいるけれど、「懐かしいでしょ？」「赤ちゃんだから癒されるでしょ？」と言ってく