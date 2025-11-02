「50代はいろんなことが起こる時期」と聞いてはいたけれど……。芸人・大久保佳代子、40年ぶりの骨折。「いつまでも若い」つもりだったけど、実際は「しっかり老いている」。甘え下手な大久保佳代子が、骨折から学んだ「人に頼るコツ」とは？ 【画像】骨折の状況を子細に説明する大久保さん 「残念です、骨折しています」 突然の松葉杖生活 ロケバスに乗り込もうとした瞬間、段差で足首をグニャリ。尋常じゃないグニャリに「あ