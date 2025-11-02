＜フォーティネット プレーヤーズ カップ最終日◇2日◇成田ヒルズカントリークラブ（千葉県）◇7137ヤード・パー71＞選手会が主催する新規大会の最終ラウンドが進行している。先ほど最終組がスタートした。【写真】竹ぼうきを振り回す石川遼2位とは3打差、悲願の初優勝に王手をかけた佐藤大平は約1メートルにつけてバーディ発進。同組で、それぞれ今季初優勝を挙げている小斉平優和はパー、金子駆大はボギーでコースを飛び出した