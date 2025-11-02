「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ−ドジャース」（１日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手が三回に先制３ランを被弾した。ガックリと両手を膝についてうなだれ、ここで降板。三回途中３失点ＫＯとなった。三回、スプリンガーに安打を浴び、犠打で二塁へ進められた。１死二塁の状況から暴投で三塁に走者を進めると、ロバーツ監督はゲレーロＪｒ．を申告敬遠。打席にはビシェットを迎えた中、初球の浮いたスライ