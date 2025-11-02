阪神タイガースＯＢの掛布雅之氏が２日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。日本シリーズでソフトバンクに１勝４敗で敗れた古巣・阪神に喝を入れた。番組では、阪神とソフトバンクによる日本シリーズについて取り上げた。阪神は敵地での初戦で先勝したものの、２戦目に大敗すると、地元甲子園球場でも３連敗で２年ぶりの日本一を逃した。掛布氏は５年ぶりのソフトバンクの日本一について「あっぱれです。悔しいですけど