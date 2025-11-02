タレントの前田敦子が１日放送の「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演し、元国民的アイドルの苦悩を語った。ＡＫＢ４８の絶対的エースとして活躍し、２０１２年にグループを卒業。前田は「ＡＫＢを辞めた後って、ＡＫＢバブルって感じてた。甘やかされてる環境だなと思って。それがすごく嫌だった」と振り返った。続けて「『ＡＫＢの前田敦子』という名前があると何でも挑戦させてもらえた。みんながいるから誤魔化せ