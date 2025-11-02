フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦スケートカナダ（１日＝日本時間２日）で、男子の友野一希（第一住建グループ）が好スタートを切った。ショートプログラム（ＳＰ）では冒頭の４回転―３回転の連続トーループを着氷させ、２・１７点のＧＯＥ（出来栄え点）を引き出す。続く４回転サルコーは着氷が乱れるも、３本目のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）をきっちり決めた。今季ＧＰシリーズ初戦で９２・