女子プロゴルファーの河本結選手（27）が2025年10月27日、ゴルフコーディネートなどを投稿する自身のインスタグラム（＠yuinogolfstyle）で、ミニスカートのゴルフウェア姿を披露した。「モデル風スタンディング！笑」河本選手は、「撮影の服」と報告し、赤いニットとミニスカを合わせたコーデを投稿。「冬は赤いニットが可愛いです」とつづり、「モデル風スタンディング！笑」とコメントを添えている。インスタグラムに投稿された