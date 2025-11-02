天皇賞（秋）の3連単的中術 【相手馬の狙い方】 ５歳以下で宝塚記念組、安田記念組が狙い。 ３歳馬はダービー組だけが狙える。 いずれも着順よりも前走上位人気であるかがカギで、大敗からの巻き返しもある。 前走上がり最速馬［6・2・3・17］もチェック。 毎日王冠組の３着付けにも注意。オールカマー組、京都大賞典組で買えるのは前走１着馬だけ。 天皇賞（秋）過去10年のデータ