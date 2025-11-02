日本馬の歴史的快挙に芸能界からも、祝福が寄せられた。現地時間の１日に行われた米国競馬の祭典、ブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（米デルマー競馬場・ダート２０００メートル）でのフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の勝利に、Ｘ（旧ツイッター）ではトレンド首位になるなど、日本の競馬ファンに大きな反響を呼んでいる。そんななか、競馬好きが高じ、各メディアで予想も披露するなど