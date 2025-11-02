◆米大リーグワールドシリーズ第７戦ブルージェイズ―ドジャース（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えた運命のワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場し、投手としては２回１／３を５安打３失点で降板した。球数５１球、最速１００・９マイル（約１６２・４キロ）だった