新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、11月19日（水）夜10時より毎週、柴咲コウ主演のオリジナル連続ドラマ『スキャンダルイブ』（全6話）を無料配信します。同作の第38回東京国際映画祭 TIFFシリーズ公式出品に伴って10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われたレッドカーペットイベントに柴咲コウさん、川口春奈さんが登場しました。■“情報リテラシー”も問えるような作品に（柴咲）