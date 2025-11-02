Image: CUREMI LLC. こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホ撮影や動画視聴、オンライン会議で「置き場どうする？」って時、財布からサッと出せるクレジットカードサイズの三脚はいかが？クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「Pocket Tripod PROv2」は、薄さ約2.3mm・重さ約11gで持ち歩き楽々のスマホ三脚。1/4インチネジにも対応す