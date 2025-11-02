日本代表DF長友佑都の妻で、女優の平愛梨さんが11月１日、自身のインスタグラムを更新。驚きの“仮装姿”を披露した。ハロウィンの翌日に投稿したのは、長友のお面を被った４人の子どもたちの集合ショット、そして、なんと愛梨さん自身が夫に仮装した衝撃の姿だ。日本代表のユニホームを着用し、ひげや太い眉毛をつけて、愛する夫に扮する様子に、フォロワーからは次のような声が続々と寄せられた。 「爆笑。最強すぎ」