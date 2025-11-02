ラーメンには1杯当たり60～80g程度の糖質が含まれており、これは白米茶碗約2杯分に相当する量です。精製小麦粉から作られた麺は消化が速く、血糖値を急激に上昇させやすい特性があります。このセクションでは、食後血糖値の変動メカニズムと、それが身体に与える影響について科学的な視点から説明します。 - 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。