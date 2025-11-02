木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズを更新。『s**t kingz Dance Live in 日本武道館「LANDING」』を観に行ったこと、そしてs**t kingz（シットキングス）のメンバーと同公演のゲストで登場したSKY-HI、三浦大知との豪華集合ショットを公開した。 写真：『s**t kingz Dance Live in 日本武道館「LANDING」』ライブ写真＆ゲストとの記念ショット（全7投稿） ■s**t kingz、二度目の日本武道館公演に大興奮