お笑いコンビ「爆笑問題」の田中裕二（60）が2日放送のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜後8・00）第42回に出演する。前週の41回から登場した相方の太田光（60）に続き、大河初出演。共演シーンもあり、大河でどのような掛け合いを見せるのか注目だ。田中が演じるのは、人の容貌や骨格から性格や運命を占う占術師。主人公の蔦屋重三郎（横浜流星）の耕書堂を訪れる客だという。太田は人相で運勢を占う観相家