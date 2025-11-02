吉田茂首相の懐刀として日本の戦後復興に尽力した白洲次郎（１９０２〜８５年）の没後４０年に合わせたトークセッションが１日、兵庫県三田市の総合文化センター・郷（さと）の音ホールであった。白洲の長女、牧山桂子さんと夫の圭男さんが思い出を語り、約３５０人が興味深く耳を傾けた。三田藩に仕えた儒学者の家にルーツを持つ白洲は戦後、吉田首相に請われて連合国軍総司令部（ＧＨＱ）との折衝にあたり、日本国憲法の草案