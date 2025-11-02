テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）エルバフ編（2026年4月放送開始）のキャラ設定画が公開された。露出多めな服装で、背中に長い剣を背負うナミなど、麦わらの一味の衣装設定画10点を見ることができる。【画像】剣で戦うナミ！？三刀流…戦闘モードのゾロ公開されたキャラ設定画10点なお、現在放送中のエッグヘッド編は12月末で終了となり、その後、2026年1月〜3月は充電期間、4月よりエルバフ編を放送。2026年からは