アメリカのトランプ大統領は、ナイジェリア政府に対しキリスト教徒の殺害を容認し続けるのであればアメリカ軍が軍事攻撃に踏み切ると警告しました。トランプ大統領は1日、国防総省に対しナイジェリアでの軍事攻撃に向けた準備をするよう指示すると自らのSNSで明らかにしました。また、トランプ大統領はナイジェリア政府に対し、「キリスト教徒の殺害を容認し続けるなら、アメリカはナイジェリアに侵攻し残虐な行為を行うイスラムテ