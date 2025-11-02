競馬ブリーダーズカップ米競馬の祭典・ブリーダーズカップ（BC）が現地1日、米カリフォルニア州デルマー競馬場で行われ、メインのBCクラシック（ダート2000メートル）で日本から参戦したフォーエバーヤング（牡4、矢作）が優勝を果たした。好スタートから2、3番手を進めたフォーエバーヤング。淡々と流れ、4コーナーから徐々に進出。コーナーワークで先頭で最後の直線に立った。そのまま鞍上・坂井瑠星の激励に応え、追撃を封