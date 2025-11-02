ワールドシリーズ第7戦米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・投手兼DH」で先発出場。初回のマウンドで受けた“特別扱い”を米記者が指摘している。投打二刀流ならではのシーンだった。初回表の攻撃で出塁し、三塁まで進むもベッツの遊ゴロでチェンジとなっていた大谷。急いでベンチへ戻り、裏の守備で投手としてマウン